19 giu 2024 09:44

PIU' DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE FA PAURA IL CINISMO DI CHI LA SVILUPPA - SAM ALTMAN AVREBBE COMUNICATO AD ALCUNI AZIONISTI DI "OPENAI" DI VOLER TRASFORMARE L'AZIENDA DA NO-PROFIT A COMPAGNIA A SCOPO DI LUCRO - LA NOTIZIA TROVA RISCONTRO NELLA RECENTE NOMINA DI PAUL M. NAKASONE, EX CAPO DELLA "NSA", COME MEMBRO DEL CDA - IL SALTO PORTEREBBE ALLO SVILUPPO DI UN'IA PIÙ ATTENTA A FAVORIRE GLI INTERESSI ECONOMICI DELL'AZIENDA E DEI SUOI FINANZIATORI CHE QUELLI DELL'UMANITÀ IN GENERALE…