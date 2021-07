PIU' MINIMALISTA DI COSI'... - LA NUOVA COLLEZIONE DI COSTUMI DA BAGNO DEL DESIGNER JOEL ALVAREZ E' STATA REALIZZATA SOLO CON UNO SPECIALE NASTRO ADESIVO - NERO, COLORATO O SPECCHIATO, IL MATERIALE E' "SICURO PER LA PELLE" - L'IDEA GLI E' VENUTA QUANDO ERA UN GIOVANE FOTOGRAFO, DOPO LA RICHIESTA DI UNA MODELLA CHE...

Un designer che dà un nuovo significato alla frase "less is more" ha mostrato la sua ultima collezione di costumi da bagno, realizzata interamente con nastro adesivo. Joel Alvarez ha fondato il marchio di moda Black Tape Project nel 2008 e utilizza una gamma di nastri diversi, inclusi quelli specchiati e metallizzati, per creare i design della sua collezione.

La sua ultima collezione è stata presentata al Faena Forum di Miami Beach sabato sera, e Alvarez ha creato alcuni dei suoi modelli più semplici dal vivo di fronte al pubblico di FROW.

Il designer di Miami, che utillizza «l'unico nastro adesivo per il corpo artistico sicuro per la pelle», ha creato look minimalisti in abbondanza per lo spettacolo di ieri sera. Le modelle che hanno sfilato in passerella hanno abbinato i look audaci con altissimi sandali con plateau e hanno camminato su una passerella dall'effetto bagnato.

Alvarez vende il suo nastro online con prezzi a partire da 9,99 dollari per un semplice nastro nero e 29,99 dollari per rotoli più colorati. Sul sito web del Black Tape Project, Alvarez spiega come è nato il suo marchio. «Era un fotografo principiante e un giorno, nel 2008, una modella mi ha suggerito di usare del nastro isolante su di lei per l'ultimo look. Onestamente non avevo idea del perché, ma per renderla felice ho provato a usare il nastro. Essenzialmente l'ho avvolta con un nastro isolante nero! Intendiamoci, somigliava a un prosciutto di Natale avvolto nell’elastico quando avevo finito!».

Alvarez dice che ora viaggia per il mondo mettendosi in mostra e creando nuovi design con la sua gamma di nastri definendolo un «mezzo artistico». Il progetto Black Tape è stato molto richiesto in tutto il mondo, dice Alvarez, e gli viene regolarmente chiesto di apparire a festival e discoteche con i suoi audaci design.

