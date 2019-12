LA PIÙ BONA DEL MONDO - LA GIAMAICANA TONI-ANN SINGH È STATA INCORONATA MISS MONDO 2019: HA 23 ANNI, È LAUREATA IN PSICOLOGIA E FA LA MODELLA – “CREDO DI RAPPRESENTARE QUALCOSA DI SPECIALE, UNA GENERAZIONE DI DONNE CHE VUOLE PORTARE AVANTI IL CAMBIAMENTO” - È LA QUINTA AFRO-GNOCCA AD AGGIUDICARSI IL TITOLO NEI PIÙ IMPORTANTI CONCORSI DI BELLEZZA… - VIDEO

La giamaicana Toni-Ann Singh è stata incoronata Miss Mondo 2019 durante la manifestazione che si è tenuta sabato sera a Londra. La nuova Miss ha subito espresso la volontà di usare il proprio titolo per contribuire a un "cambiamento sostenibile" per ciò che riguarda la condizione di donne e bambini: "Voglio contribuire a un cambiamento che sia sostenibile, quindi, se si parla di donne, c'è bisogno che facciamo il possibile affinché i loro figli e i figli dei loro figli abbiano un differente valore di vita" ha detto la modella.

Questo, insomma, è il pensiero che Miss Mondo ha espresso quando le è stato chiesto il valore della bellezza in un contesto, quello mondiale, che ha visto affermarsi con forza il #MeToo e la richiesta sempre più forte di pari diritti per le donne.

Toni-Ann Singh ha 23 anni ed è nata a St. Thomas in Giamaica, è laureata in Psicologia e Studi di genere all'Università della Florida. "A quella bambina di St. Thomas, in Giamaica e alle ragazze di tutto il mondo dico: per favore, credi in te stessa. Per favore sappi che sei degna e capace di realizzare i tuoi sogni.

Questa corona non è mia ma tua. Hai uno SCOPO" ha scritto la nuova Miss Mondo sui suoi social postando la foto che la vede incoronata. L'anno appena trascorso, Toni-Ann Singh lo ha passato in aspettativa, in attesa di iscriversi a Medicina: "Credo di rappresentare qualcosa di speciale, una generazione di donne che vuole portare avanti il cambiamento del mondo" ha spiegato in una giro di domande prima dell'incoronazione.

Il podio di Miss Mondo 2019

Abbracciando i genitori, poi, ha spiegato che la sua famiglia è la cosa più importante: "Va bene celebrare cose come la bellezza e attributi come l'esperienza di Miss Mondo, ma questo è molto meglio".

Toni-Ann Singh – che è la quarta giamaicana a ottenere questo riconoscimento – ha ricevuto la corona direttamente dalle mani di Vanessa Ponce de Leon, la messicana che si aggiudicò il titolo nel 2018: al secondo e al terzo posto si sono classificate, rispettivamente, Miss Francia e Miss India.

