Perde il controllo della macchina, mentre cerca di parcheggiare e sfonda la vetrina di un bar. A Lecce una donna stava cercando di parcheggiare quando, durante le manovre, qualcosa è andato storto e il mezzo è finito direttamente all'interno del bar sfondando la vetrina.

Nessuno è rimasto ferito, ma la paura è stata tanta, come l'incredulità dei clienti e delle persone presenti, comprese quelle in fila, in attesa del loro turno per entrare all'interno dell'ufficio postale accanto al bar. Nessuno ha potuto impedire l'incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Tutto si è consumato in pochi istanti, tanto che si era insinuata l'ipotesi che la conducente dell'auto avesse avuto un malore alla guida. In realtà, pare sia stato un «semplice» errore: la signora era convinta di aver inserito la retromarcia e invece si trattava della prima. Quando ha premuto l'acceleratore si è ritrovata all'interno del bar.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso. È toccato a loro ricostruire la dinamica dei fatti. La malcapitata, provata dall’accaduto, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118. Non ha riportato ferite gravi, grazie anche al fatto che la velocità era bassa e l’impatto non violento.

