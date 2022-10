3 ott 2022 20:18

PIÙ CHE UN CARABINIERE QUESTO È UN CARA-BICCHIERE! – IN PROVINCIA DI NAPOLI UN CARABINIERE (NON IN SERVIZIO) UBRIACO HA PROVOCATO UN INCIDENTE STRADALE E HA FATTO INCAZZARE I CITTADINI: “A NOI CI SEQUESTRATE LE MACCHINE E VOI ANDATE IN GIRO UBRIACHI” – IL MILITARE FATICAVA A REGGERSI IN PIEDI E HA PROVATO A FARFUGLIARE QUALCHE FRASE INCOMPRENSIBILE PER GIUSTIFICARSI - ORA SAREBBE STATO SOSPESO DALL'ARMA E...