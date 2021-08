PIÙ CHE UNA FAVOLA, UNA TELENOVELA! – ALBERTO DI MONACO E CHARLENE SI SONO NUOVAMENTE SEPARATI: LUI HA LASCIATO IL SUDAFRICA ED È TORNATO A MONTECARLO CON I BAMBINI E LEI È RIMASTA NEL SUO PAESE D’ORIGINE – LA REUNION NON HA PLACATO I RUMOR SU UN’IMMINENTE SEPARAZIONE, MA I DUE CI HANNO COMUNQUE PROVATO ANCORA A SEDARE LE VOCI CON UNA SERIE DI SCATTI IN CUI FANNO GLI INNAMORATI (OVVIAMENTE MAI VISTI PRIMA COSÌ "IN LOVE"…)

Più che una favola d'amore con principi e principesse come protagonisti, il matrimonio tra Alberto di Monaco e Charlène Wittstock sembra sempre più una telenovela. La versione ufficiale li vuole affiatati e innamorati, il gossip li descrive infelici e a un passo dal divorzio. La visita in Sudafrica, dove lei risiede da mesi, del principe con i figli aveva fatto sperare in un lieto fine in vista, ma è durato solo pochi giorni. I tre sono già tornati a casa e la principessa è rimasta sola nella sua terra natale.

In Sudafrica da mesi, Charlène ha ricevuto la visita della sua famiglia che per la seconda volta l'ha raggiunta nel suo buen retiro. Marito e moglie hanno documentato il loro incontro con foto social abbracciati e sorridenti insieme ai figli, con la principessa che appariva visibilmente provata dopo il terzo intervento alla testa ma raggiante all'idea di avere Alberto, Jacques e Gabriella finalmente con sé. Immagini che sembravano allontanare l'ipotesi di un divorzio imminente, anche se in molti erano pronti a scommettere che la complicità di coppia così tanto sbandierata fosse in realtà costruita a tavolino.

In ogni caso, l'idillio è durato poco. Nonostante le promesse a mezzo comunicato stampa di assistere Charlène durante la convalescenza, Alberto e i gemelli pare abbiano passato solo pochissimi giorni accanto alla principessa, come afferma il magazine Bild. Il principe è già di ritorno a Monaco, e la principessa di nuovo da sola in Sudafrica, dove ha intenzione di restare ancora a lungo. E vissero tutti felici e contenti? Speriamo di sì, qualunque cosa voglia dire per loro...

