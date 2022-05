2 mag 2022 18:59

PIÙ CHE UN FURTO, UN PIT-STOP DA FORMULA 1 - A BISCEGLIE, IN PUGLIA, DUE LADRI RUBANO UN'AUTO NEL PARCHEGGIO DI UNA FARMACIA IN SOLAMENTE 90 SECONDI - IL TUTTO È SUCCESSO SOTTO GLI OCCHI DEL PROPRIETARIO DELLA MACCHINA, CHE È USCITO DAL LOCALE PER FERMARLI. I MALVIVENTI, INCURANTI DELL'UOMO, HANNO SFRECCIATO A TUTTA VELOCITÀ VERSO IL… - VIDEO