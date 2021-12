14 dic 2021 19:15

PIÙ CHE LAVORO È UN INFERNO - UN OPERAIO È MORTO A VARESE, SCHIACCIATO DA UN MEZZO PESANTE IN UN CANTIERE - UN ALTRO, DIPENDENTE DI AGENZIA FUNEBRE, È PRECIPITATO DA 4 METRI MENTRE CHIUDEVA UN LOCULO AL CIMITERO - UNA 22ENNE IN TRENTINO È RIMASTA INCASTRATA COL BRACCIO IN UN MACCHINARIO PER LA LAVORAZIONE DEL PELLAME: LA GIOVANE È STATA TRASFERITA IN OSPEDALE PER GRAVI FRATTURE…