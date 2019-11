PIÙ CHE SCALDARE I MOTORI, LA FERRARI ALIMENTA IL FUOCO DELLA BANALITÀ – ISABELLA FERRARI CI PROPINA (PURE LEI!) LA MINESTRA DEL QUANTO È FAVOLOSO ESSERE OVER 50 E DISPORRE DI SÉ E DEL PROPRIO CORPO COME SI VUOLE, QUANDO SI VUOLE, SOLO SE SI VUOLE – L’ATTRICE DICE DI SENTIRSI “COMPLETAMENTE IN PISTA, CON LA VOGLIA DI ESSERE NUDA, AMATA, DESIDERATA” PESTANDO SOTTO I PIEDI I SOGNI DELLE POVERE MILLENIAL CHE NON VEDONO L’ORA DI…

Simonetta Sciandivasci per “La Verità”

Isabella Ferrari è bellissima e in copertina viene benissimo, almeno quanto veniva bene in Sapore di mare, e chissà quanto sarà splendida in Sotto il sole di Riccione, che sta finendo di girare - naturalmente - a Riccione (la regia è di Enrico Vanzina, e lei farà la parte della piacente signora molto saggia e molto triste, insomma la Adriana di Virna Lisi).

A Vanity Fair ha raccontato molte cose già dette (che era triste a 20 anni, e che ha avuto la depressione dopo il primo successo, e che fare l' attrice era il sogno di sua madre e non il suo), e alcune che non aveva mai detto.

«Ho sempre dato scandalo», suo epico cavallo di battaglia, pervenuto. E pensate che bello se, dopo lo scandalo, non ci avesse dato luoghi comuni, ora che è orgogliosamente signora di una certa età, visto che la prima cosa bella dell' avere una certa età è poter dire quello che si pensa e non quello che si deve. E invece no, niente.

Torna in copertina, bella come sempre e forse ancor di più, per propinarci pure lei la minestra del quanto è favoloso essere over 50 e disporre di sé e del proprio corpo come si vuole, quando si vuole, solo se si vuole - e santiddio qualcuno le fermi queste vestali dello sbocciare da anziani, mica per niente, eh, ma qui c' è gente che non vede l' ora di arrivare a 50 anni per smetterla, un pochino, con l' ossessione del corpo, e del sesso, e della seduzione, e del piacere, e del liberi tutti, e del riscoprire, e fare, e rifare, e rivoluzionare;

qua c' è gente che non vuole sfidare niente e nessuno, e vorrebbe invecchiare sul divano e pensare che se le forze e le voglie svaniscono è colpa della natura - benedetta natura che non ha fregole, beata lei! - e non del fatto che s' è arresa al tempo (oh, com' è rilassante anche soltanto scriverlo, arrendersi al tempo), senza che ogni tre giorni si levi la voce di una fica spaziale che racconta che la vita comincia dopo la menopausa.

«Mi sento completamente in pista, con la voglia di essere nuda, amata, desiderata». Felicitazioni, dice la millennial stremata come se di anni ne avesse 100 e dovesse dimostrare che non è vero, e quindi fa yoga, psicoterapia, diete nipponiche, pur di dire che ci sta provando, a tenersi in piedi, attiva, desiderante.

E ciò che più di tutto la motiva è sapere che non durerà ancora per molto, una finzione di un altro quindicennio al massimo. E invece no, povera millennial, poi le arriva Isabella Ferrari e le instilla che il senso della vita è non scendere mai dalla bicicletta. Quella di spinning, però.

