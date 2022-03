PIÙ CHE SOGNO AMERICANO, UN INCUBO – LA FINACCIA DI ANNA SOROKIN, LA FINTA EREDITIERA CHE SI È PRESA GIOCO DI MEZZA MANHATTAN, ISPIRANDO LA SERIE NETFLIX “INVENTING ANNA”: È STATA ESTRADATA A FRANCOFORTE DOPO AVER PASSATO GLI ULTIMI MESI IN CARCERE – DOPO LA CONDANNA A 12 ANNI PER UNA TRUFFA DA 275MILA EURO, ERA STATA RILASCIATA NEL 2021, MA ERA FINITA DI NUOVO IN MANETTE PERCHÉ SOGGIORNAVA NEGLI USA SENZA VISTO: ORA POTREBBE FARE APPELLO, MA NON HA UN CENTESIMO E… - VIDEO

Chiara Dalla Tomasina per www.iodonna.it

anna sorokin 3

L’Ufficio Immigrazione degli Stati Uniti ha detto no. Così, ieri, la falsa ereditiera Anna Sorokin ha dovuto lasciare gli States su un volo diretto a Francoforte.

La 31enne, le cui vicende hanno ispirato la serie Netflix Inventing Anna, dal 2013 e per diversi anni aveva preso in giro l’élite americana fingendosi una ricca ereditiera, ma era figlia di un camionista originario della periferia di Mosca. Nata a Domodedovo, città operaia vicino a Mosca, si è trasferita con la sua famiglia in Germania nel 2007, quando aveva 16 anni.

inventing anna 3

Anna Sorokin, sommersa da un mare di debiti

Sorokin, nome in codice Anna Delvey, era stata poi scoperta e arrestata – con un mare di debiti – nel 2017 con l’accusa di aver frodato persone, banche e hotel. Secondo il dipartimento di giustizia dello Stato di New York, la stima per le sue frodi si aggirava intorno ai 275.000 dollari.

La donna è stata successivamente condannata per otto capi di imputazione e condannata a 12 anni di carcere. A febbraio 2021 il rilascio per buona condotta. Ma solo sei settimane dopo è stata arrestata di nuovo, stavolta dalle autorità dell’immigrazione, perché ha lasciato scadere il suo visto.

Come riporta il New York Post, Anna Sorokin è partita – suo malgrado – per la Germania nella tarda serata del lunedì, dopo essere stata rilasciata da un centro di detenzione nello Stato di New York dov’era tenuta in custodia.

inventing anna 2

La “truffatrice” potrebbe ancora fare appello

Una degli avvocati della donna, Manny Arora, ha dichiarato che la Sorokin sarebbe ancora in tempo a presentare un altro appello, trovando ancora all’interno della finestra di 30 giorni che permette di richiedere il riesame del caso. Quindi, non sarebbe «legalmente appropriato» estradarla in questo in questo momento. Anche se, ha concluso amareggiata, «alla fine possono fare quello che vogliono».

anna sorokin 2

A provare a scagionare la donna dalle accuse ci ha provato anche Neffatari “Neff” Davis, la migliore amica della donna. La quale, parlando con i giornalisti, ha spiegato che Anna Sorokin «ha un buon cuore, ma è rovinata da una mente oscura e contorta».

