DAGONEWS

elon musk alla festa di halloween di heidi klum 2022

I dipendenti di Twitter si stanno preparando a sapere se saranno licenziati in massa da Elon Musk che ha intenzione di licenziare metà degli 8mila dipendenti.

I dipendenti in Gran Bretagna stavano dormendo quando i loro laptop sono stati “disconnessi a distanza” e il loro accesso a Slack e Gmail è stato revocato.

Tutto il personale dovrebbe ricevere un'e-mail con l'oggetto "Il tuo ruolo in Twitter" entro le 15 di oggi. Simon Balmain, un senior community manager per la piattaforma nel Regno Unito, pensa di essere stato licenziato dopo che il suo laptop è stato disconnesso e non ha più accesso al programma di messaggistica Slack.

elon musk nuovo capo di twitter

«Tutti hanno ricevuto un'e-mail in cui si diceva che ci sarebbe stata una grande riduzione del personale, e poi circa un'ora dopo, la gente non riusciva più a usare il proprio laptop e non aveva più l’accesso a Slack e Gmail – ha detto Balmain - La maggior parte della gente del Regno Unito probabilmente stava dormendo quando è successo».

Quando sono iniziati i licenziamenti, i dipendenti di Twitter licenziati hanno iniziato a pubblicare con l'hashtag "#OneTeam" raccontando le loro ultime ore in azienda, esprimendo tristezza e gratitudine per il tempo trascorso a lavorare lì.

ELON MUSK NELLA SEDE DI TWITTER CON UN LAVANDINO

I dipendenti negli Stati Uniti hanno già intentato un'azione legale collettiva a San Francisco, affermando che la mancanza di preavviso prima dei licenziamenti viola la legge federale e della California. Musk prevede di licenziare 3.700 dipendenti per ridurre i costi. Per ammortizzare la mega spesa di 44 milioni di dollari per l’acquisto vuole far pagare 8 dollari al mese a chiunque abbia la spunta blu.

Twitter ha comunicato che i suoi uffici saranno temporaneamente chiusi e i badge del personale saranno sospesi per "aiutare a garantire la sicurezza di ciascun dipendente, nonché i sistemi Twitter e i dati dei clienti".

MEME SU ELON MUSK CHE LICENZIA I DIPENDENTI DI TWITTER

"Se sei in ufficio o stai per andare, per favore torna a casa - si legge nel promemoria - Nel tentativo di mettere Twitter su un percorso salutare, venerdì affronteremo il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro. Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato preziosi contributi a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell'azienda in futuro.

Riconosciamo che questa è un'esperienza incredibilmente impegnativa da affrontare, indipendentemente dal fatto che tu ne sia colpito o meno. Grazie per continuare ad aderire alle politiche di Twitter che ti vietano di discutere di informazioni aziendali riservate sui social media, con la stampa o altrove».

