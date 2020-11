PIÙ PELO PER TUTTE – DONNE, SIETE OSSESSIONATE DALL’ETERNO DILEMMA TRA TENERE O RIMUOVERE I PELI SUL PUBE? SE NEGLI ULTIMI ANNI IL PORNO CI HA IMPOSTO IL MODELLO DELLA VAGINA GLABRA, LEGGETE COSA CONSIGLIA LA SEXPERTA TRACEY COX: "NON BISOGNA FARSI INFLUENZARE DALLE MODE. C’È CHI SI SENTE A PROPRIO AGIO CON I PELI E CHI SI PREFERISCE LISCIA. MA OCCHIO PERCHÉ GLI UOMINI PREFERISCONO IL CESPUGLIETTO (CON MODERAZIONE)…"

DAGONEWS

peli pubici

È un dibattito che appassiona tutte le donne, ma anche molti uomini che hanno una preferenza. Radersi il pube completamente sì o no?

Tracey Cox ci svela perché non dovreste vergognarvi se siete tra quelle che preferiscono non radersi. Intanto i peli pubici hanno uno scopo. Aiutano a regolare la temperatura corporea, trattengono lo sporco e l’umidità e mantengono la zona della vulva idrata.

Circa la metà di tutte le giovani del Regno Unito toglie i peli e un sondaggio dello scorso anno ha rilevato che l'80% delle donne di età compresa tra i 18 ei 65 anni rimuove alcuni o tutti i peli pubici.

merkin 1

Tra le donne più giovani c’è chi non sa che esiste un’alternativa, tipo lasciare almeno una "pista di atterraggio".

Secondo molte donne, la colpa di questa moda che impone di presentarsi davanti a un uomo completamente glabre è dell'industria del porno dove avere genitali senza peli viene considerato "sexy".

Eppure molti uomini preferiscono l'aspetto naturale al quale molte donne si oppongono. «Direi che la maggior parte dei ragazzi vuole che restino dei peli – ha detto un’estetista – Sono le donne a volerli togliere completamente». Uno studio su 1.000 uomini ha rilevato che il 63% preferisce che le donne sfoggino i peli pubici ("anche se non molti").

peli pubici 3

Tuttavia basta non farsene un cruccio. Si tratta esclusivamente di una scelta personale e non esiste un giusto o sbagliato. Ad alcune donne non piace avere i peli pubici e si sentono "più pulite" senza. Altre scelgono di depilarsi in base alle preferenze del partner.

La verità è che depilarsi non è mai una passeggiata. È fastidioso, costoso e sicuramente in molte hanno rivisto la loro posizione dopo essere rimaste tappate in casa per mesi durante il lockdown. Se al ritorno si pensava ci sarebbe stato l’assalto all’estetista, in realtà questo non si è verificato. Inoltre ci sono nuovi dati che collegano la rimozione dei peli pubici all’aumento del rischio di alcune malattie sessualmente trasmissibili come herpes e HPV. Insomma, un motivo in più per cambiare abitudini e salutare il ritorno del cespuglio.

carrie bradshaw brasiliana i peli pubici proteggono dalle infezioni peli pubici nike peli pubici depilazione peli pubici depilazione peli pubici rasati peli pubici 1