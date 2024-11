PIU’ CEMENTO PER TUTTI – GIOVANNI TOTI INTERVIENE CON UN TWEET SULLA TRAGEDIA DELL'ALLUVIONE DI VALENCIA (CHE CHIAMA “VALENZA”): “IN ATTESA DI ABBATTERE LE POLVERI SOTTILI, ALZIAMO GLI ARGINI, COSTRUIAMO DIGHE PIÙ ROBUSTE, VASCHE DI RACCOLTA PER LE ACQUE. PIÙ CEMENTO, NON MENO. CERTO AMBIENTALISMO CI DANNEGGIA” – L’USCITA DELL’EX GOVERNATORE DELLA LIGURIA SCATENA I COMMENTI DI SOCIAL, COMPRESO QUELLO DEL GEOLOGO MARIO TOZZI: “È ANDATO…”

«Vista la tragedia di Valenza, in attesa di abbattere le polveri sottili, alziamo gli argini, costruiamo dighe più robuste, vasche di raccolta per le acque. Più cemento, non meno. L’ho scritto nel mio libro: ‘Confesso: ho governato’ certo ambientalismo ci danneggia».

Con questa riflessione su Twitter, Giovanni Toti, ex presidente uscente della Regione Liguria, dimessosi dopo l’inchiesta giudiziaria a suo carico, ha scatenato una bufera social. C’è anche il commento di Mario Tozzi, geologo, scrittore e conduttore tv, «È andato» scrive nella valanga di battute.

Parlando dell’alluvione di Valencia, l’ex governatore ligure ha attaccato un “certo ambientalismo” e sostenuto la necessità di opere capaci di evitare le esondazioni dei fiumi. La reazione al tweet è stata immediata. Nessuno si è fatto sfuggire quello che forse potrebbe essere un refuso: «Valencia» che è improvvisamente diventato «Valenza».

Con facili ironie su Valenza Po, Comune in provincia di Alessandria: «Ma certo, cementifichiamo gli argini, è il toccasana. Anche a Valenza Po lo sanno», la risposta di un utente.

[…] «Dopo Novi Ligure in Liguria, Valenza in Spagna. Deve essere iscritto all’ordine dei giornalisti del Burkina Faso, altrimenti non si spiega», riferendosi a una gaffe del 2015 quando Toti, neo candidato alla presidenza della Regione Liguria, sostenne che Novi Ligure si trovasse in Liguria (in realtà, anche Novi Ligure è in provincia di Alessandria e quindi in Piemonte).

E ancora: «Più cemento per tutti. Affermazioni di una certa "valenza"» oppure «Pur di speculare e nonostante le evidenze, continuate a progettare di cementificare la natura che si riprende inesorabilmente i suoi spazi! Proposte da criminali sulla pelle delle persone che ne subiscono le conseguenze. Siete incoscienti, dovreste essere rinchiusi per sempre!» […]

