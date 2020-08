PIU’ FORTE, RAGAZZI - A VENEZIA SCATTA UNA RISSA SUL VAPORETTO PERCHÉ UN TURISTA TEDESCO SI RIFIUTA DI METTERE LA MASCHERINA - IL COGLIONCELLO HA IGNORATO I RIPETUTI INVITI DEI MARINAI AD ADOTTARE LA MISURA DI PROTEZIONE FINO A QUANDO GLI ALTRI PASSEGGERI HANNO PERSO LA PAZIENZA E L'HANNO GONFIATO - VIDEO

Giacomo Costa per www.corriere.it

La mascherina ce l’aveva, ma sembrava gli servisse solo per farsi beffe delle norme. E, al terzo o quarto richiamo, qualcuno non ci ha più visto. Venerdì mattina, alla fermata del vaporetto di San Zaccaria, a pochi passi da piazza San Marco a Venezia, è scoppiata una rissa proprio all’ingresso del mezzo pubblico, nel delicato momento in cui il motoscafo si accosta all’approdo, si aprono i cancelletti di ferro e i passeggeri saltano a bordo dopo aver lasciato uscire chi deve scendere.

Al centro dello scontro un giovane turista tedesco che continuava a prendere in giro i marinai Actv che gli chiedevano di coprirsi naso e bocca; peccato che, non appena il personale di bordo gli voltava le spalle, il ragazzo tornasse ad abbassarsi la mascherina. E a ridere.

Comportamento irriguardoso

Un comportamento che ha ovviamente indispettito i lavoratori Actv, ma anche gli altri passeggeri che hanno letto nella derisione dello straniero anche un grave disinteresse per la salute altrui. Così, quando il ragazzo ha allungato la gamba per salire in vaporetto si è trovato di fronte un altro viaggiatore che gli ha intimato di restare a terra.

In un istante è scoppiato il parapiglia: il marinaio ha bloccato il turista, che però ha continuato nel suo tentativo di lanciarsi dentro il mezzo pubblico, solo per venire bloccato da altre braccia che lo spingevano fuori; tra spintoni e insulti, in tre hanno dovuto trattenere l’uomo intervenuto per evitare che scendesse anche lui dal vaporetto per continuare la «discussione». Alla fine il mezzo è ripartito senza lo straniero, ma il video dello scontro, ripreso dai cellulari dei presenti, è subito diventato il caso social della mattinata veneziana.