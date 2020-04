PIÙ DEL VIRUS FA PAURA LA FAME – LA SAN ANTONIO FOOD BANK HA DISTRIBUITO 450MILA CHILI DI CIBO A CIRCA 6MILA FAMIGLIE CHE SI SONO MESSE IN CODA CON LE LORO AUTO PER RICEVERE LA LORO RAZIONE DURANTE IL LOCKDOWN – LE IMMAGINI IMPRESSIONANTI MOSTRANO MIGLIAIA DI MACCHINE DI PERSONE CHE HANNO ATTESO TUTTA LA NOTTE PER IL CORRISPETTIVO DI…

La San Antonio Food Bank ha distribuito 450mila chili di cibo a circa 6mila famiglie che si sono messe in coda con le loro auto per ricevere la loro razione durante il lockdown.

Le foto aeree mostrano migliaia di auto schierate al Trader's Plaza di San Antonio durante l’evento di distribuzione di cibo di giovedì.

Le famiglie bisognose hanno atteso ore per mettere le mani su frutta fresca, verdura e altri beni non deperibili che sono diventati difficili da trovare nei supermercati “saccheggiati” dai ricchi durante la pandemia.

L'evento soprannominato "Mega Giveaway" si terrà due volte a settimana per tutto il tempo del lockdown: giovedì è stato il quarto evento. Si attendevano 5mila fila famiglie che si erano registrate sul loro sito, ma ne sono arrivare molte di più.

Pete Delgado era tra le migliaia di persone che aspettavano in fila. Lui e sua moglie sono disabili e si sono messi in coda di notte per accaparrarsi la loro razione, il corrispettivo di due carrelli di spesa, per assicurarsi di non non morire di fame: «A casa non abbiamo niente».

