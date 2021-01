UNA PIZZA DAL CIELO - NEGLI USA CAMBIANO LE REGOLE PER IL VOLO DEI DRONI SU AREE POPOLATE, APRENDO LA STRADA ALLE CONSEGNE DI CIBO A DOMICILIO: I DRONI AVRANNO UNA TARGA DIGITALE CHE NE CONSENTIRÀ L’AUTENTICAZIONE - A LOS ANGELES È GIÀ PARTITO UN PROGETTO PER ABITUARE I CITTADINI ALLA PRESENZA DEGLI OGGETTI VOLANTI SULLE LORO TESTE – MA LO SCENARIO IN STILE “I PRONIPOTI” NON È COSÌ FACILE…

DAGONEWS

delivery con il drone 9

La Federal Aviation Administration ha pubblicato nuove regole più flessibili per il volo di droni su aree popolate, aprendo la strada alle future consegne aeree di cibo da asporto, pacchetti Amazon, farmaci.

Perché è importante: sebbene la prospettiva di una vita in stile “I pronipoti” con meno ingorghi stradali sia allettante, ci sono ancora molti ostacoli logistici e ci vorrà del tempo prima che le città capiscano come gestire il traffico aereo a bassa quota con la stessa routine del traffico stradale di oggi.

delivery con il drone 7

Le regole della FAA - emanate alla fine del mese scorso - richiederanno che i droni che sorvoleranno le città utilizzino la tecnologia di identificazione remota, in modo che le persone a terra possano capire cosa stanno facendo e a chi appartengono.

«Questo sistema di sicurezza e protezione equivarrà a "una targa digitale per droni – dice la l'Association for Unmanned Vehicle Systems International - Con un solo annuncio, la Federal Aviation Administration sta formalmente passando dall'approvazione di esenzioni caso per caso alla definizione di ampi standard di sicurezza che l'industria ha a lungo cercato». Le nuove regole sostituiscono «quelle che attualmente vietano praticamente tutte le opzioni di consegna a domicilio» e entreranno in vigore tra circa due mesi.

delivery con il drone 6

Cosa sta succedendo: città come Los Angeles stanno cercando di preparare i cittadini al cambiamento, alle interruzioni e alle stranezze impreviste che porterà l'era della consegna dei droni. Il sindaco Eric Garcetti ha annunciato la "Urban Air Mobility Partnership" per abituare le persone a vedere oggetti volanti insoliti nel cielo. Una società chiamata Urban Movement Labs costruirà un "vertiport" dimostrativo in cui le persone possono provare i nuovi velivoli. Lo sforzo non è limitato a L.A. A livello nazionale, la National League of Cities ha formato un panel di 25 città e paesi che consiglieranno il governo federale sull'integrazione dei droni nelle comunità statunitense.

delivery con il drone 5

Le regole della FAA "consentiranno ai droni di sorvolare aree popolate a condizione che le eliche, che potrebbero ferire qualcuno, siano coperte.

delivery con il drone 8 delivery con il drone 1 delivery con il drone 10 delivery con il drone 2 delivery con il drone 4 delivery con il drone 3