21 set 2021 16:11

PIZZA NO VAX - IL PRESIDENTE DEL BRASILE JAIR BOLSONARO, A NEW YORK PER L'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE, E' STATO COSTRETTO A CENARE PER STRADA PERCHE' NON VACCINATO - NELLA GRANDE MELA, INFATTI, E' PROIBITO L'INGRESSO NEI LOCALI PUBBLICI ALLE PERSONE NON PROVVISTE DI PASS - AL SUO ARRIVO IN CITTA' IL LEADER E' STATO ACCOLTO DA UN GRUPPO DI MANIFESTANTI CHE PROTESTAVANO E...