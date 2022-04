PIZZE E PUGNI - A TORVAIANICA UN 25ENNE È STATO AGGREDITO DA UN 40ENNE CON UN BAMBINO AL SEGUITO MENTRE SI TROVAVA IN PIZZERIA CON DEGLI AMICI - L'AGGRESSIONE SAREBBE STATA CAUSATA DA UNO SGUARDO DI TROPPO ALL'UOMO E ALLA SUA FAMIGLIA - "SONO TREMENDAMENTE SCOSSO PER TUTTI QUEI BAMBINI PRESENTI NELLA SALA NEL MOMENTO IN CUI HO SUBITO UN'AGGRESSIONE ASSURDA"

Moira Di Mario per “il Messaggero”

Preso a pugni in pizzeria mentre è al tavolo con gli amici. È successo la sera di Pasqua in un locale di via Danimarca a Torvaianica. Protagonista involontario un consulente in comunicazione ed ex giocatore di calcio dilettante. Manuel, 25 anni, stava cenando con alcuni amici quando, poco dopo le 22,30, un uomo di circa 40 anni con un bambino al seguito si avvicina e gli sferra almeno tre pugni in pieno viso.

Tutto davanti agli occhi attoniti e impauriti dei clienti e degli amici del ragazzo. Poi, come se nulla fosse, l'aggressore esce dal locale insieme alla famiglia. Il 25enne viene accompagnato al pronto soccorso della clinica Sant' Anna, a Pomezia. Dopo averlo medicato, l'equipe sanitaria decide di dimetterlo con una prognosi di sette giorni.

LE INDAGINI

Sul posto arrivano anche i carabinieri della stazione di Torvaianica per cercare di ricostruire quanto accaduto e capire i motivi dell'aggressione che sarebbe stata provocata da uno sguardo di Manuel al 40enne non gradito dall'uomo che per questo lo avrebbe colpito. Una versione, insomma, ancora tutta da verificare e da chiarire.

«Il danno fisico che mi è stato provocato è l'ultimo dei miei pensieri - scrive Manuel sui social commentando l'episodio - sono tremendamente scosso per tutti quei bambini presenti nella sala nel momento in cui ho subito un'aggressione assurda che ancora fatico a realizzare. In uno dei momenti più intimi che ognuno di noi vorrebbe vivere in spensieratezza: mangiando una semplice pizza».

Non è la prima volta che nei locali della zona, da Torvaianica a Marina di Ardea, da Tor San Lorenzo ad Anzio fino a Nettuno, qualche cliente venga colpito per motivi banali da qualcuno che magari ha alzato un po' troppo il gomito. Più difficile, ma non impossibile che invece succeda davanti alla propria famiglia e soprattutto davanti ai bambini. L'ultimo episodio risale a febbraio scorso quando a Pomezia una banale lite tra ragazzini era finita in una rissa tra genitori.