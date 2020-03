PLASTICA DI OTTIMA FATTURA (BY GIACOMO URTIS) - TAYLOR MEGA PUBBLICA UNA FOTO MEZZA NUDA E PARTE LA SOLITA MENATA DI CHI L’ACCUSA DI ESSERE RIFATTA - LA BOMBASTICA INFLUENCER HA CONDIVISO UNO SCATTO IN TOPLESS CON LA MANO CHE LE COPRE SOLO IL SENO - “BELLA E DANNATA” SCRIVE NELLA DIDASCALIA TAYLOR, MA I FOLLOWER NON PERDONANO: “BELLA E DI PLASTICA”, “MA QUANTO TE LA TIRI! SEMBRA CHE CE L'HAI SOLO DI TE DI…” – FOTO PICCANTI

Francesca Galici per "www.ilgiornale.it"

taylor mega 3

Nonostante l'allontanamento dalla televisione per perseguire ipotetici nuovi progetti, Taylor Mega non smette di ammaliare e provocare sui social. I suoi follower sono in continua ascesa e lei non smette di ricambiare l'amore che le dimostrano i suoi seguaci attraverso fotografie che ne mettono in risalto la femminilità e le forme.

Sembra essere un periodo felice per l'influencer, che pare abbia anche ritrovato l'amore e la passione con Tony Effe.

taylor mega 2

I due erano stati avvistati insieme già in passato, quando si parlò di un veloce flirt tra di loro. Quella scintilla pare sembra non essersi mai spenta, tanto che da qualche settimana i due farebbero coppia fissa. Sono anche volati insieme alle Maldive, dove si sono concessi una vacanza di sole e relax in un fantastico atollo da sogno, dove probabilmente hanno provato a mettere le basi per un rapporto solido e duraturo nel tempo. I due compaiono sempre più spesso l'uno nelle storie dell'altro e, di questi tempi, è un segnale di grande intesa.

tony effe taylor mega.

Tony Effe non sembra essere geloso della sensualità espressa dalla sua compagna, né tanto meno degli scatti provocatori da questa condivisi su Instagram. Taylor Mega non si risparmia e spesso pubblica foto con pochi abiti addosso, dalle quali emerge tutta la sua statuaria bellezza.

L'ultima è stata pubblicata solo pochi giorni fa e ha fatto rapidamente il pieno di messaggi e di like, con con oltre 260mila mi piace e più di 2.200 commenti. Sguardo dritto in camera con espressione seducente, i lunghi capelli biondi e perfetti che le cadono sulla pelle nuda e nulla addosso dalla vita in su. Ecco il topless con il quale si è presentata ai suoi follower Taylor Mega, in una foto facente parte di un servizio fotografico professionale.

taylor mega 6

I jeans sono aperti e mostrano gli slip neri ma anche l'addome perfettamente piatto e scolpito della modella, che non ha mai nascosto il suo amore per il fitness e per la palestra. Solo il braccio sinistro copre i seni di Taylor Mega, inquadrata in posa frontale per esaltarne ancora di più la bellezza. Sono davvero tantissimi i commenti di ammirazione per lo scatto artistico, la maggior parte dei quali provengono da ragazzi ammaliati dalla sua bellezza.

TAYLOR MEGA

Non mancano nemmeno i messaggi da parte delle ragazze, che in molti casi vedono Taylor Mega come un ideale obiettivo da raggiungere. Tuttavia, tra i tanti complimenti si scorgono anche alcune critiche rivolte alla ragazza, che come sempre sembra non curarsi del giudizio negativo.

"Bella e di plastica", scrive un utente anonimo su Instagram sotto lo scatto ma non è l'unico che fa riferimento ai presunti interventi di chirurgia estetica. "Con le tette rifatte, ridicola", "Più che bella e dannata, bella e rifatta", "Ma quanto te la tiri! Sembra che ce l'hai solo di te di plastica! W la donna al naturale", e sono solo alcuni dei commenti negativi.

