GLI AGRICOLTORI POSSONO ESULTARE: FINALMENTE ARRIVA LA PIOGGIA! - IL BLOCCO ATMOSFERICO CHE HA "INTRAPPOLATO" L'ITALIA NEGLI ULTIMI TEMPI, PORTANDO CALDO FUORI STAGIONE, STA PER TERMINARE - TRA MARTEDÌ 29 E MERCOLEDÌ 30 MARZO DOVREBBERO ARRIVARE LE PIOGGE IN GRAN PARTE DEL PAESE - UNA BUONA NOTIZIA PER LE REGIONI DEL CENTRO E DEL NORDOVEST, CHE STANNO REGISTRANDO UNA SICCITÀ ESTREMA, CHE NON SI VEDEVA DA ANNI...