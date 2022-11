10 nov 2022 17:35

IL PM DI PALERMO, DARIO SCALETTA È INDAGATO DALLA PROCURA DI CALTANISSETTA PER ABUSO D’UFFICIO – L’INCHIESTA NASCE DALLA DENUNCIA DEI COSTRUTTORI PALERMITANI RAPPA, ACCUSATI DI ESSERE VICINI A COSA NOSTRA: SCALETTA AVREBBE SOLLECITATO LA NOMINA DEL COGNATO, ALESSIO MELIS, COME COADIUTORE DELL’AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA, NELLA PROCEDURA APERTA A CARICO DEI RAPPA, DECISA DA SILVANA SAGUTO (POI INDAGATA A SUA VOLTA PER CORRUZIONE PER ILLECITI, E INFINE RADIATA DALLA MAGISTRATURA