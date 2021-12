11 dic 2021 08:16

I PM DI VERONA HANNO TRASMESSO AL GIP LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER LUCA MORISI, EX GURU SOCIAL DELLA LEGA, FINITO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI PER CESSIONE E DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI - PER I PM QUEL MEZZO GRAMMO DI COCAINA TROVATO IN UNA BUSTINA, DURANTE LA NOTTE CON I DUE ESCORT ROMENI, NON È SUFFICIENTE A CHIEDERE IL PROCESSO…