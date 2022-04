13 apr 2022 15:36

UN PO DI MISTERI - NON È ANCORA STATO IDENTIFICATO IL CADAVERE DI DONNA RITROVATO IL 4 APRILE SULL’ARGINE DEL PO A OCCHIOBELLO, IN PROVINCIA DI ROVIGO: I CARABINIERI HANNO DIVULGATO LE IMMAGINI DEGLI ABITI INDOSSATI DALLA VITTIMA - L’UNICA COSA CERTA È CHE DOPO LA MORTE, AVVENUTA PER LE FERITE DI ARMA DA TAGLIO, LA VITTIMA È STATA DECAPITATA E LE SONO STATE AMPUTATE LE MANI. LA DONNA AVEVA NON PIÙ DI 30 ANNI: IL SUO CORPO ERA STATO MESSO IN UN BORSONE CHE SI ERA…