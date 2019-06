UN PO DI MISTERO – IL DIPLOMATICO DELLE BAHAMAS E L’AMICO TROVATI SENZA VITA ERANO ANCORA VIVI QUANDO SONO “CADUTI” NEL FIUME PO: L’AUTOPSIA CONFERMA IL DECESSO PER ANNEGAMENTO PER ENTRAMBI, MA ENTRAMBI SAPEVANO NUOTARE BENE – ALTRA COSA CHE NON TORNA: LE VALIGIE DEI DUE NON SONO ANCORA STATE TROVATE E AVEVANO PRENOTATO UN B&B PERCHÉ…

Erano ancora vivi quando sono ‘caduti’ (o magari sono stati spinti) nel fiume Po, Alrae Ramsey e Blair John, i due amici delle Bahamas trovati senza vita nel fiume rispettivamente martedì (Ponte Isabella) e mercoledì scorso (piazzale Chiaves). L’autopsia, eseguita questa mattina, conferma il decesso per annegamento per entrambi, così come era emerso già da una prima analisi dei cadaveri da parte del medico legale.

I familiari: «Sapevano nuotare bene»

Sul caso indaga la squadra mobile, coordinata dai pm Enzo Bucarelli e Giulia Rizzo. Saranno determinanti gli esami tossicologici per capire se i ragazzi abbiano assunto sostanze stupefacenti o alcol prima di morire. Come affermano i loro familiari, ‘erano perfetti nuotatori’: strano quindi che, caduti in acqua, non si siano salvati, visto anche che la temperatura del Po in questa stagione non è affatto gelida.

La seconda stranezza è che le valigie del diplomatico e dell’amico psicologo ancora non sono state trovate. I due amici avevano prenotato un bed & breakfast vicino al Lingotto, dal 28 al 31 maggio perché Blair avrebbe dovuto relazionare a un convegno, venerdì scorso. Lo psicologo non si sarebbe presentato però venerdì mattina.

