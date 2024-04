29 apr 2024 11:45

POCHI GIORNI DI CALDO NON FANNO PRIMAVERA – STA PER TORNARE IL MALTEMPO: PER IL PRIMO MAGGIO È PREVISTA PIOGGIA SU QUASI TUTTA LA PENISOLA! - LE TEMPERATURE ESTIVE DEGLI ULTIMI GIORNI DURERANNO POCO, È IN ARRIVO UNA PERTURBAZIONE CHE ROVINERA' IL PONTE DELLA FESTA DEI LAVORATORI - IL BRUTTO TEMPO INSISTERA' SULL'ITALIA ANCHE DURANTE IL PROSSIMO FINE SETTIMANA...