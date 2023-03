PER POCO NON CI È SCAPPATO IL MORTO

Napoli - Eintracht, violenti scontri tra ultras in centro. Ritrovata una pistola Lancio di razzi e lacrimogeni, incendiata un'auto della polizia. É un operazione precisa , non casuale. Napoletani Piazza del Gesù pic.twitter.com/wg9Qt8mPWv — ?????? (@El1_Elyon) March 15, 2023

NAPOLI-EINTRACHT: SUL SELCIATO TROVATA ANCHE UNA PISTOLA

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 8

(ANSA) - Al termine degli scontri, che sono avvenuti in piazza del Gesù a Napoli, tra un gruppo di tifosi napoletani e circa 250 dell'Eintracht, è stata trovata anche una pistola: come si vede in uno dei video che circolano in rete, un agente in borghese recupera l'arma sul selciato. Un altro poliziotto, che assiste alla scena da dietro a un portone, rivolgendosi ad altri agenti, dice: "la tiene un collega", facendo riferimento alla pistola. Ora in piazza è iniziata la conta dei danni. Presenti anche alcuni investigatori che stanno procedendo a tutte gli accertamenti.

NAPOLI, SCONTRI TRA I TIFOSI DELL'EINTRACHT E LA POLIZIA

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 10

FONTI POLIZIA, STOP VENDITA BIGLIETTI ERA GIUSTIFICATO

(ANSA) - Gli incidenti che si stanno verificando a Napoli dimostrano che "il divieto di vendita dei biglietti" ai tifosi dell'Eintracht "era giustificato". E' quanto sottolineando fonti della Polizia ribadendo che gli apparati di sicurezza italiani avevano "piena contezza della pericolosità" degli ultrà tedeschi e del rischio di scontri con quelli locali, tanto da rinnovare il provvedimento dopo la decisione di sospensione del Tar nonostante alcuni sostenessero fosse un "atto discriminatorio" da parte dell'Italia.

napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 4

Che c'erano rischi elevati e che erano conosciuti, sottolineano ancora le fonti, lo dimostra anche la decisione di schierare in strada mille uomini, cosa che non si registrava da tempo, così che si è riusciti ad impedire, in più occasioni, che le due opposte tifoserie venissero a contatto. I tifosi tedeschi, affermano ancora le fonti di Polizia, sono arrivati a Napoli come turisti di un paese Ue - quindi non potevano essere bloccati - e questo nonostante fosse chiaro anche in Germania che non sarebbero potuti entrare allo stadio e che la loro presenza avrebbe potuto provocare incidenti. Scontri che si sono puntualmente verificati e che hanno visto protagonisti anche ultrà locali.

NAPOLI-EINTRACHT:MANFREDI,DEVASTAZIONE FOLLE,INACCETTABILE

(ANSA) - "Le scene di devastazione del centro storico della città sono inaccettabili. Condanniamo fermamente gli atti inqualificabili di chi si è reso protagonista di questa violenza, da qualsiasi parte sia giunta. Napoli e i napoletani non meritano di subire i gravi danni materiali, morali e di immagine che questa follia ha determinato. Con la Germania i rapporti sono storicamente improntati all'amicizia ed ho voluto incontrare a Palazzo San Giacomo l'ambasciatore di Germania in Italia Viktor Elbling per condannare insieme gli atti di violenza e ribadire il forte legame tra Napoli e la Germania". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

SCONTRI TIFOSI EINTRACHT NAPOLI

I TIFOSI DELL EINTRACHT METTONO A FERRO E FUOCO NAPOLI

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 2

NAPOLI-EINTRACHT: INCENDIATA UN'AUTO DELLA POLIZIA

(ANSA) - Aumenta la tensione nel centro di Napoli dove si sono radunati da stamattina i tifosi dell'Eintracht Francoforte. Una vettura della Polizia è stata incendiata in via Calata Trinità Maggiore mentre un'altra, sempre della Polizia, è stata danneggiata: infranti i vetri. Danni anche a una terza auto.

NAPOLI, SCONTRI TIFOSI EINTRACHT CON LA POLIZIA

napoli, scontri tra i tifosi dell eintracht e la polizia 5

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 3

i tifosi dell eintracht francoforte devastano napoli 6