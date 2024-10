POI DICI CHE LA SANITA’ ITALIANA VA A ROTOLI - LO STRANO CASO DI IVAN DI STEFANO, EX CORTEGGIATORE DI “UOMINI E DONNE” CHE HA LAVORATO PER QUASI DUE MESI AL PRONTO SOCCORSO DI CASSINO DICHIARANDO DI ESSERE UN MEDICO SPECIALIZZATO IN NEUROLOGIA, MA IL SUO TITOLO (CONSEGUITO IN UCRAINA) NON HA VALORE IN ITALIA - SCOPERTO DAI CARABINIERI DEL NAS, IL 50ENNE È STATO DENUNCIATO…

Aldo Simoni per roma.corriere.it - Estratti

ivan di stefano

Ha lavorato per quasi due mesi al Pronto Soccorso di Cassino, dichiarando di essere un medico specializzato in neurologia, ma il suo titolo (conseguito in Ucraina) non ha valore in Italia. In altre parole, ha lavorato come medico senza possedere i requisiti necessari per esercitare la professione. Si chiama Ivan Di Stefano, 50 anni, romano, reso famoso dalla trasmissione televisiva «Uomini e Donne» di Maria De Filippi.

Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas che lo hanno denunciato alla procura di Cassino. La denuncia è scaturita da gravi irregolarità emerse nell’ambito dell’attività di verifica dei requisiti professionali degli operatori sanitari. Di Stefano ha dichiarato di essere specializzato in neurologia, ottenendo così un contratto a tempo determinato con l'Asl di Frosinone, per 36 ore settimanali. Inoltre i militari hanno appurato come ormai fosse integrato nella struttura, svolgendo i turni di giorno e di notte.

ivan di stefano

Pertanto, alla luce dei controlli, i carabinieri lo hanno segnalato alla magistratura per aver dichiarato falsamente il possesso della specializzazione in neurologia, ottenendo così la stipula di un contratto a tempo determinato con l’Asl di Frosinone, per un totale di 36 ore settimanali. E in più per aver esercitato abusivamente la professione di medico chirurgo presso il pronto soccorso, senza il riconoscimento ministeriale del proprio titolo di laurea conseguito all’estero.

(…)

Il passato da corteggiatore a «Uomini e Donne»

Sull’episodio il commissario Asl, Sabrina Pulvirenti non ha rilasciato commenti. «È in riunione e farà tardi», hanno spiegato dalla sua segreteria. Ma il nome di Ivan Di Stefano è legato anche alla sua esperienza, un anno fa, alla trasmissione di Canale 5 «Uomini e Donne». Il celebre corteggiatore del trono over, dopo aver «conquistato» anche il gradimento di Tina, aveva scelto di intraprendere una frequentazione fuori dal programma con una ragazza, ma le cose tra di loro non sono andate nel migliore dei modi.

ivan di stefano