POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ LA GIUSTIZIA ITALIANA VA A ROTOLI: SOLTANTO IL 5,9% DEI PARTECIPANTI AL CONCORSO IN MAGISTRATURA È RISULTATO IDONEO - SONO STATE CORRETTE PIU DELLA METÀ DELLE PROVE (2152 SU 3797) E I PROMOSSI SONO 127. SE VA AVANTI COSÌ, C’È IL RISCHIO CONCRETO CHE NON SI RIESCANO A COPRIRE I 310 POSTI IN PALIO…

magistratura

(ANSA) - Resta molto bassa la percentuale degli idonei al concorso per 310 posti in magistratura, bandito nel 2019 ma le cui prove scritte a causa della pandemia si sono tenute solo lo scorso luglio. E' pari al 5,9% come risulta dai dati pubblicati sul sito del ministero della Giustizia.

concorso magistratura

Sinora la Commissione esaminatrice ha corretto più della metà degli scritti: 2152 su 3797, in base ai dati aggiornati al 31 gennaio. I "promossi" sono solo 127. Se il trend dovesse proseguire, il rischio concreto è non riuscire a coprire i posti banditi. Un problema non nuovo e che "deve essere affrontato", come ha sottolineato in più occasioni la ministra della Giustizia Marta Cartabia, lanciando l'allarme sulla formazione degli aspiranti magistrati.

concorso magistratura 2 concorso magistratura