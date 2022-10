POI UNO SI CHIEDE PERCHÉ I SOLDATI RUSSI SIANO POCO MOTIVATI – GUARDATE CHE TRISTEZZA LO SPETTACOLINO ORGANIZZATO A YEKATERINBURG PER FOMENTARE LO SPIRITO PATRIO DEI RISERVISTI – UNA SPECIE DI KARAOKE CON UNA CANTANTE IN GONNELLA E I SOLDATI RACCOLTI A CERCHIO. MA SOLO IN POCHI PARTECIPANO ATTIVAMENTE - VIDEO

Da www.lastampa.it

spettacolo per i riservisti russi a yekaterinburg 1

Uno spettacolo motivazionale per accendere gli animi dei soldati russi in procinto di partire per l'Ucraina. Una sorta di karaoke piuttosto ammiccante inscenato da una cantante nella caserma di Yekaterinburg che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto dare la spinta necessaria ai mobilitati per il fronte. Una schiera di militari è raccolta a cerchio mentre ascolta la voce della cantante vestita di bianco che li intrattiene con un improvvisato spettacolo.

spettacolo per i riservisti russi a yekaterinburg 2 spettacolo per i riservisti russi a yekaterinburg 5 spettacolo per i riservisti russi a yekaterinburg 3 spettacolo per i riservisti russi a yekaterinburg 4