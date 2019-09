POLEMICUCCE PER GUCCI - IL POMPATISSIMO (DAI GIORNALI) DIRETTORE CREATIVO DI GUCCI ALESSANDRO MICHELE NE HA COMBINATA UN’ALTRA: HA FATTO SFILARE MODELLI CON INDOSSO CAMICIONI DI FORZA SCATENANDO UN GRAN CASINO, MA UNA INDOSSATRICE HA PROTESTATO ALZANDO LE MANI E MOSTRANDO IL MESSAGGIO: “LA SALUTE MENTALE NON È DI MODA”. POI HA RINCARATO LA DOSE: “È DOLOROSO E INSENSIBILE CHE GUCCI…” - DAI MAGLIONI BLACKFACE AI TURBANTI DEI SIKH, TUTTI GLI SCIVOLONI DI MICHELE – VIDEO

ayesha tan jones protesta in passerella contro gucci

DAI MAGLIONI “BLACKFACE” AL TURBANTE CHE HA FATTO INCAZZARE I SIKH, ALESSANDRO MICHELE ULTIMAMENTE NON NE IMBROCCA UNA (DAGOSPIA DEL 3 GIUGNO 2019)

Da www.lastampa.it

la sfilata di gucci con le camicie di forza

Abiti bianchi che strizzano l'occhio alle camicie di forza. E sulla passerella di Gucci scoppia la bufera. Non è passata inosservata la sfilata per la spring-summer 2020 della maison fiorentina che si è aperta con alcuni modelli con indosso camicioni molto simili a quelli usati negli ospedali psichiatrici. Un'immagine forte, choc, che oltre ad aver spinto diversi utenti a chiedersi se le camicie di forza facessero parte delle nuova collezione, ha sollevato un polverone.

ayesha tan jones protesta in passerella contro gucci 1

Durante lo spettacolo, la modella Ayesha Tan-Jones ha alzato le mani mentre era in passerella per mostrare il messaggio «la salute mentale non è moda». «Come artista e modella ho vissuto le mie lotte con la salute mentale, così come familiari e persone care, che sono state colpite da depressione, ansia, disturbo bipolare e schizofrenia. E' doloroso e insensibile per una grande casa di moda come Gucci utilizzare queste immagini come concetto per un momento di moda fugace», ha scritto la modella sul suo profilo Instagram.

