VOLETE SAPERE A CHI SI ISPIRA IL GENIO DI GUCCI, ALESSANDRO MICHELE? A UN CRIMINALE! – SU TWITTER PARTE LA POLEMICA: I MODELLI FATTI SFILARE AI MUSEI CAPITOLINI CON LA BOCCA TATUATA SOMIGLIANO MOLTO A “DEVAST8”, UN PREGIUDICATO NEOZELANDESE DIVENTATO VIRALE PER AVERE IL SUO NOME DIPINTO IN FACCIA – DAI MAGLIONI “BLACKFACE” AL TURBANTE CHE HA FATTO INCAZZARE I SIKH, IL POMPATISSIMO (DAI GIORNALI) DIRETTORE CREATIVO ULTIMAMENTE NON NE IMBROCCA UNA - VIDEO

SARTI GONFIATI - QUIRINO CONTI: “NON DI RADO LA MODA MOSTRICIZZA TALENTI AL NASCERE MAGNIFICAMENTE PRODUTTIVI. GRAZIE AL SERVILISMO DELLA STAMPA, CHE PER UN PUGNO DI PUBBLICITÀ PUÒ FAR CREDERE ALL’INNOCENTE STILISTA QUALSIASI COSA SUL SUO CONTO. ORA È IL TURNO DEL MITE ALESSANDRO MICHELE, CHE DOPO GLI ATTUALI TRIONFANTI FATTURATI DI GUCCI SI ESPRIME IN PEDANA COME UN CAVALLO PAZZO...”

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/sarti-gonfiati-quirino-conti-ldquo-non-rado-moda-mostricizza-204714.htm

DAGONEWS

i tatuaggi di gucci alla sfilata di roma 2

Gucci ha “preso ispirazione” da un criminale neozelandese di seconda fascia per la sua ultima (e pompatissima sui giornali) collezione? È quello che segnalano molti utenti di Twitter, in quella che si preannuncia come l’ultima di una lunga serie di gaffe del direttore creativo della casa di moda Alessandro Michele.

Durante la sfilata ai musei capitolini “Cruise 2020” i modelli hanno mostrato alcune scritte (Gucci, Amore, Roma) tatuate sulla bocca, e a molti è sembrato un omaggio (involontario?) a “DEVAST8”, un pregiudicato neozelandese che, appunto, va in giro con il suo nome d’arte dipinto in faccia. La somiglianza è in effetti notevole.

mark cropp aka devast8 1

DEVAST8 divenne abbastanza famoso su internet nel 2017, quando si lamentava del fatto che non riusciva a trovare lavoro proprio per quel tatuaggio, che si è fatto da ubriaco durante un periodo in prigione. Il suo vero nome è Mark Cropp, ha 21 anni ed è stato recentemente accusato di aggressione e minacce nei confronti di una donna incinta.

gucci

Per Gucci e Alessandro Michele si tratta solo dell’ultimo caso di critiche che provengono dai social: prima c’era stato il maglione-passamontagna di lana accusato di razzismo perché rimandava al “blackface”, cioè al trucco che veniva usato nei teatri e al cinema per impersonare una persona di colore. Poi è stata la volta del turbante blu, per il quale la maison fiorentina è stata additata di “cultural appropriation”. Ora è la volta di DEVAST8 e dei tatuaggi. Ma non è che tutte queste “provocazioni” sono volute e hanno solo l'obiettivo di far parlare di più del marchio?

gucci 5 alessandro michele

ANCHE LA MODA È ORMAI SCHIAVA DEL POLITICALLY CORRECT: L’ULTIMO A ESSERE STATO PRESO DI MIRA È IL TURBANTE BLU DI GUCCI CHE HA FATTO STORCERE IL NASO AI SIKH - LOUIS VUITTON HA BLOCCATO LA PRODUZIONE DELLA T-SHIRT CON LA STAMPA DEL PASSO DI DANZA DI MICHAEL JACKSON E PRADA È STATA RANDELLATA PER I SUOI PRADAMALIA – GLI UNICI A PORTARE LE CATENE IN PASSERELLA SONO I BENPENSANTI…

i tatuaggi di gucci alla sfilata di roma

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-moda-ormai-schiava-politically-correct-rsquo-ultimo-204773.htm

il maglione blackface di gucci gucci 4 harry styles e alessandro michele di gucci versione gender fluid harry styles, stevie nicks e alessandro michele alessandro michele harry styles, stevie nicks e alessandro michele alessandro borghi,alessandro michele e marco bizzari gucci cruise 2020 5 zoe saldana e marco perego gucci cruise 2020 1 1 gucci cruise 2020 1 2 gucci cruise 2020 1 4 gucci cruise 2020 1 3 gucci cruise 2020 1 5 gucci cruise 2020 1 6 gucci cruise 2020 1 7 gucci cruise 2020 1 8 gucci cruise 2020 1 gucci cruise 2020 2 gucci cruise 2020 3 gucci cruise 2020 4 valeria golino alessandro michele e dario argento zumi rosow virginia raggi yorgos lanthimos gucci 1 gucci 2 gucci 3 i tatuaggi di gucci alla sfilata di roma 1 tweet su gucci devast8