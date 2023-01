LA POLITICA E' DA ROTTAMARE: CONTANO I SOLDI - TRA LIBRI, SPEECH E COLLABORAZIONI, NEL 2021 RENZI HA INCASSATO 2,5 MILIONI - ORA HA UN ACCORDO CON LA NEW YORK UNIVERSITY ABU DHABI, UNO DEI PIÙ GRANDI ISTITUTI PRIVATI AL MONDO (DOVE INSEGNA ANCHE L’EX PREMIER INGLESE JAMES CAMERON). IL SENATORE È TRA I DOCENTI ARRUOLATI DALL’UNIVERSITÀ PER LA SESSIONE DI GENNAIO: TIENE UN CORSO SIA AD ABU DHABI CHE A FIRENZE - IL CICLO DI LEZIONI HA PER TITOLO “DAL RINASCIMENTO ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE: CITTÀ, INNOVAZIONE E COSTRUZIONE DEL FUTURO”

Ci sono gli ormai famosi speech in tutto il mondo, il lavoro con le università e anche gli incassi dei libri e delle querele vinte, oltre a quelli per gli advisory board. Il 2021 è stato l’anno più florido per Matteo Renzi. […] ha incassato 2,5 milioni di euro […]

Il reddito del senatore […] è lievitato. È partito da 28.315 mila euro nella dichiarazione del 2018 […] per poi passare l’anno successivo, in un sol colpo, a 811.413 euro. Nel 2019 (dichiarazione 2020) ha sfondato il milione di euro per poi scendere nel 2020 a poco più di 517 mila euro. Il Covid ha ridotto all’osso le conferenze […] nel 2021 Renzi ha ripreso a guadagnare […] Per il 2021 […] Renzi ha dichiarato precisamente 2.584.448 euro, pagando imposte nette per oltre 1 milione di euro. È uno dei parlamentari più ricchi.

Il suo compagno di banco, Carlo Calenda, ha dichiarato per il 2021 65 mila euro. […] Ma tornando a Matteo Renzi […] Nel 2021 è infatti uscito Controcorrente, seguito lo scorso anno (ma i frutti si vedranno nella prossima dichiarazione dei redditi) dall’edizione aggiornata de Il Mostro. Nel reddito 2021 ci sono anche i compensi da parte della Delimobil, azienda russa di servizi di car-sharing […] partecipata dal gruppo Vtb, seconda banca di Stato russa.

Il 24 febbraio, subito dopo l’annuncio dell’invasione dell’Ucraina da parte di Vladimir Putin, Renzi ha fatto sapere di essersi dimesso […] dal consiglio d’amministrazione della società, ma ovviamente per quel poco che ci è stato ha percepito un compenso. Insomma, il 2021 economicamente è stato un anno buono […] a contribuire all’obiettivo ci sono nuovi incarichi rispetto a quelli che hanno prodotto i 2,5 milioni del 2021.

Per esempio, l’accordo fatto in passato con la New York University Abu Dhabi, uno dei più grandi istituti privati al mondo (dove insegna anche l’ex premier inglese James Cameron). Il senatore è tra i docenti arruolati dall’università per la sessione di gennaio: “Matteo Renzi sta attualmente tenendo un corso sia ad Abu Dhabi che a Firenze come parte del nostro J-Term, che terminerà il 20 gennaio”, confermano al Fatto fonti dell’istituto degli Emirati Arabi, che ha alcune classi anche nel capoluogo toscano.

[…] Il ciclo di lezioni di Renzi ha per titolo “Dal Rinascimento all’Intelligenza artificiale: città, innovazione e costruzione del futuro”. Qualche informazione in più arriva ancora da Abu Dhabi: “Il corso indaga la relazione tra urbanismo, crescita economica e politica, e trasformazioni culturali nelle arti e nelle scienze”. Materia ambiziosa: “Le lezioni esplorano la natura dell’innovazione negli ambienti urbani, dal Rinascimento di Firenze alla New York del 20esimo secolo fino all’Abu Dhabi del 21esimo secolo”. Che sia saudita, fiorentino o emiratino, sempre al Rinascimento si torna.