L'attore premio Oscar George Clooney ha chiamato il mese scorso uno dei principali assistenti del presidente Usa Joe Biden per lamentarsi delle critiche all'azione della Corte penale internazionale contro i leader israeliani - un caso su cui sua moglie, Amal Clooney, ha lavorato. Lo riporta il Washington Post citando tre fonti informate. Clooney avrebbe contattato Steve Ricchetti, consigliere del presidente, per esprimere preoccupazione e in particolare per l'uso della parola "oltraggioso" da parte di Biden.

Clooney - si legge - sarebbe rimasto "deluso" anche dall'iniziale apertura dell'amministrazione Biden all'imposizione di sanzioni alla Cpi perché anche sua moglie potrebbe essere nel mirino. La telefonata di Clooney è arrivata poche settimane prima della sua partecipazione a una importante raccolta fondi per la campagna di rielezione di Biden il 15 giugno a Los Angeles.

Il timore nell’entourage del presidente è che la star possa ritirare il suo appoggio a Biden per la corsa alla rielezione.

[…] Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, ha annunciato il 20 maggio l’intenzione di ottenere una messa in stato d’accusa tra gli altri per Netanyahu e il leader di Hamas Yehiya Sinwar per crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Amal Clooney, avvocato internazionale per i diritti umani, è stata arruolata per aiutare con le indagini. La Casa Bianca ha contestato la mossa di Khan dicendo che suggerisce una equivalenza errata tra la condotta di Israele e quella di Hamas.

