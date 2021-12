10 dic 2021 19:18

LA POLITICA FATTA CON LA TOPONOMASTICA - IL CONSIGLIO COMUNALE DI WASHINGTON DEDICA AL GIORNALISTA JAMAL KHASHOGGI LA STRADA DAVANTI ALL'AMBASCIATA SAUDITA - UN MODO PER "CREARE UN MEMORIALE IN SUO ONORE CHE NON POSSA ESSERE COPERTO O REPRESSO" - LA CITTA' NON E' NUOVA A QUESTE INIZIATIVE: NEL 2018 DEDICO' AL DISSIDENTE RUSSO BORIS NEMTSOV LA VIA FUORI DALL'AMBASCIATA RUSSA E...