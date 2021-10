IL POLITICAMENTE CORRETTO HA FUSO IL CERVELLO - IL MARCHIO DI ABBIGLIAMENTO "PRIMARK" LANCIA LA SUA NUOVA COLLEZIONE DI VESTITI PREMAMAN CHIAMANDOLA "PER LA GENITORIALITA'" E GLI UTENTI (GIUSTAMENTE) S'INCAZZANO: "CHE C'E' DI MALE A CHIAMARLA COLLEZIONE PREMAMAN VISTO CHE SARA' INDOSSATA SOLO DALLE MADRI?"

Dagotraduzione dal Daily Mail

L’azienda Primark è finita in mezzo alla bufera sui social dopo aver lanciato la sua ultima linea di abbigliamento dedicato alla gravidanza presentandolo come una «collezione per la genitorialità». Il marchio è stato accusato infatti di essersi piegato al politicamente corretto per non aver menzionato mai esplicitamente la maternità, le donne o le madri.

Il testo del post, pubblicato su Instagram, era questo: «Vi presentiamo la nostra collezione per la genitorialità A/I. Dai vestiti fluttuanti ai semplici capi in jersey, saluta i nostri eroici pezzi di cui hai b isogno per curare il guardaroba della tua gravidanza».

«Gamma di genitori? Per l’amor di Dio» ha commentato un utente. Un altro ha aggiunto: «Di cosa ha bisogno il papà quando la donna è incinta?». E ancora: «Perché chiamarla genitorialità, solo le donne rimangono incinta. Che c’è di male a chiamarla collezione premaman visto che sarà indossata solo dalle madri?». «Paternità? Maternità?».

Un portavoce di Primark ha dichiarato: «Crediamo che l'abbigliamento premaman non debba essere concepito per sembrare temporaneo. La nuova collezione non si rivolge solo ai genitori in attesa, ma è stata progettata con cura e attenzione per essere indossata dopo la gravidanza, in modo che tutti possano apparire e sentirsi fantastici a prezzi convenienti».

