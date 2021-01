IL POLITICAMENTE CORRETTO MANNOIA – PER FAR CAPIRE ALLA SINISTRA CHE LA “CANCEL CULTURE” È UNA STRONZATA CI VOLEVA “GREASE”! – DOPO LE POLEMICHE SUL FILM DEL 1978, ACCUSATO DI SESSISMO E OMOFOBIA, GIORGIO GORI TWITTA: “QUESTA COSA STA DIVENTANDO INSOPPORTABILE”, E FIORELLA MANNOIA, NON CERTO UNA SCHIAVA DEL PATRIARCATO, È D’ACCORDO E COMMENTA…

“Questo ‘politicamente corretto’ sta diventando insopportabile. Ecco, l’ho detto”. Fiorella Mannoia si accoda al pensiero di Giorgio Gori. Il sindaco di Bergamo ha postato sul suo profilo Twitter un articolo che ripercorreva la polemica nata in Inghilterra dopo la messa in onda del film cult Grease: alcuni giovani utenti si sono riversati sui social per accusare di “sessismo, misoginia e omofobia” il musical interpretato da John Travolta e Olivia Newton-John.

“Questa cosa sta diventando insopportabile” ha scritto Gori sul social, dando vita a un dibattito al quale ha preso parte anche la cantante Mannoia, da sempre in prima linea nella difesa delle donne, la cui voce è stata più volte scelta dalla sinistra per accompagnare le campagne elettorali. Sono in tanti a dar loro ragione, trovando inadeguata la condanna a posteriori di contenuti usciti nel 1978.

A una parte degli spettatori inglesi non sono piaciuti in particolare alcuni passaggi: la trasformazione finale del personaggio di Sandy, la scena in cui Putzie si sdraia sul pavimento per guardare sotto le gonne di due studentesse, la richiesta a tutti i ballerini di evitare di formare coppie dello stesso sesso.

Dito puntato anche contro una frase della celebre canzone “Summer Nights”, quando il coro dice “Tell me more, tell me more, did she put up a fight?” (“Dimmi di più, dimmi di più, lei ha lottato?”). Un passaggio interpretato dai detrattori come possibile incitamento allo stupro o comunque una normalizzazione della violenza sessuale.

Per questo motivo, scrive il Daily Mail, diversi spettatori hanno chiesto che il musical sulla storia d’amore tra Sandy e Danny non venga mai più mostrato in tv. Troppo? Sì, secondo i tanti utenti che in Italia hanno commentato la notizia, tra cui Mannoia. “Mi sembra stiamo tornando ai tempi della caccia alle streghe e dei libri bruciati” si legge in uno dei tanti commenti apparsi sotto il suo post “Arriverà un momento nel futuro che qualcuno dirà che la nostra visione del mondo era sbagliata. Non per questo si dovrà distruggere la storia”.

