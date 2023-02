POLIZIA CANAGLIA – IL VIDEO DEGLI AGENTI AMERICANI CHE IN CALIFORNIA HANNO AMMAZZATO A SANGUE FREDDO ANTHONY LOWE, IL POVERO DISGRAZIATO IN SEDIA A ROTELLE, STA SCATENANDO NUOVE PROTESTE. LA MADRE DELLA VITTIMA: “È PEGGIO DEL CASO GEORGE FLOYD” – NELLA CITTÀ DI HUNTINGTON PARK NON SONO TENUTI AD AVERE LA BODY CAM E COSÌ NESSUNO PUÒ DIRE COME SIA DAVVERO ANDATA. DI SICURO LE VERSIONI DEGLI AGENTI SONO QUANTOMENO CONTRADDITTORIE…

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per www.repubblica.it

anthony lowe

Nel giorno dei funerali a Memphis, Tennessee, di Tyre Nichols, ucciso dalla polizia per un'infrazione stradale, altri agenti sono finiti sott'accusa per la morte di un altro afroamericano: sono quelli di Huntington Park, città a Sud nella contea di Los Angeles, California.

Secondo la prima ricostruzione, i poliziotti hanno inseguito e ucciso un uomo privo di gambe, in fuga, sospettato di aver accoltellato una persona. Anthony Lowe aveva 36 anni. Il tentativo di arresto è stato ripreso solo in parte da un testimone, […] ma non ci sarebbero le immagini del momento in cui Lowe è stato crivellato di colpi dai poliziotti, che gli hanno sparato al torace. Nel breve video si vede l'afroamericano sceso dalla sedia a rotelle mentre tenta una improbabile fuga.

manifestazioni in favore di anthony lowe

La versione confusa della polizia

I poliziotti di Huntington Park non hanno in dotazione la body cam, per cui la ricostruzione dei fatti è destinata a poggiare solo sulla versione degli agenti, che finora sono stati vaghi e contraddittori. […] La polizia aveva ricevuto la segnalazione di un accoltellamento ad opera di un uomo sulla sedia a rotelle, armato di un coltello da cucina lungo trenta centimetri. Le pattuglie hanno individuato nella zona Lowe, hanno cercato di immobilizzarlo, spruzzandogli addosso lo spray al peperoncino, e usando la pistola elettronica paralizzante, ma sarebbe stato tutto inutile.

poliziotti uccidono il disabile anthony lowe huntington park, california 5

Qui i racconti si fanno confusi: secondo la polizia, Lowe avrebbe puntato il coltello verso gli agenti, ma dalle immagini riprese nel cellulare, e che alcuni media hanno potuto vedere, non risulta. L'uomo sarebbe sceso dalla sedia a rotelle e avrebbe tentato una fuga impossibile. Inoltre la polizia ha parlato di colpi sparati per neutralizzarlo, ma le ferite trovate sul corpo sono sul torace, in punti vitali.

La madre: "Peggio del caso Floyd"

La madre della vittima, Dorothy, ha commentato: "Hanno ucciso mio figlio, che era senza gambe. Questa situazione è peggiore di quella di George Floyd. Quando questi video verranno pubblicati, finirà tutto molto male". […]

manifestazioni in favore di anthony lowe poliziotti uccidono il disabile anthony lowe huntington park, california 1 poliziotti uccidono il disabile anthony lowe huntington park, california 2 poliziotti uccidono il disabile anthony lowe huntington park, california 6 poliziotti uccidono il disabile anthony lowe huntington park, california 3 poliziotti uccidono il disabile anthony lowe huntington park, california 4