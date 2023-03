11 mar 2023 18:00

LA POLIZIA FEDERALE BRASILIANA POTREBBE CHIEDERE L'ARRESTO DELL'EX PRESIDENTE JAIR BOLSONARO SE NON TORNERÀ IN BRASILE ENTRO APRILE: SE RIMANESSE ANCORA NEGLI STATI UNITI, POTREBBE CONFIGURARSI IL REATO DI "EVASIONE DAL DISTRETTO DI COLPEVOLEZZA", PREVISTO DAL CODICE DI PROCEDURA PENALE COME REQUISITO PER GIUSTIFICARE L'ARRESTO CAUTELARE DI UN INDAGATO - LA SUA POSIZIONE SI E’ COMPLICATA DOPO IL CASO DEI GIOIELLI DONATI ALLA MOGLIE DALL’ARABIA SAUDITA E CHE BOLSONARO AVREBBE PROVATO A PORTARE IN BRASILE SENZA DICHIARARLI ALLA DOGANA…