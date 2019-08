5 ago 2019 11:16

POLIZIOTTI SOTTO ATTACCO – UN GIOVANE PERUVIANO INFILA L’AGO DI UNA SIRINGA SULLA MANIGLIA DELL’AUTO DELLA POLIZIA E SI DA’ ALLA FUGA: ARRESTATO – L’EPISODIO, CHE NON HA AVUTO CONSEGUENZE PER GLI AGENTI, È ACCADUTO A ROGOREDO VICINO AL BOSCHETTO DELLA DROGA – SALVINI: “ENNESIMO ATTACCO CONTRO I NOSTRI RAGAZZI IN DIVISA… VEDIAMO SE IL DELINQUENTE TROVERÀ UN GIUDICE BUONO E COMPRENSIVO…”