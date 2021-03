INFETTARSI UNA VOLTA È SFIGA, DUE È QUASI IMPOSSIBILE - IN DANIMARCA HANNO REALIZZATO IL PIÙ GRANDE STUDIO FATTO FIN QUI SUL RISCHIO DI RIBECCARSI IL COVID: LA PERCENTUALE DI CHI SI È CONTAGIATO SIA NELLA PRIMA SIA NELLA SECONDA ONDATA È SOTTO L'1% - GLI ANTICORPI DURANO ALMENO SEI MESI NEI GIOVANI IN SALUTE, UN PO' DI MENO PER GLI OVER 65 - OCCHIO PERÒ: L'IMMUNITÀ NATURALE NON È SUFFICIENTE E PER PROTEGGERSI A LUNGO SERVE COMUNQUE IL VACCINO...