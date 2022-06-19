A POLLI COME SIAMO MESSI? - LA FILIERA DELL'AVICOLO E' TRA QUELLE CHE IN ITALIA STANNO MEGLIO, L'UNICA TOTALMENTE AUTOSUFFICIENTE - MA LE AZIENDE HANNO BRUCIATO IN POCHI MESI 800 MILIONI DI EURO PER VIA DELL'IMPENNATA DEI COSTI DEI MANGIMI, DELLE MATERIE PRIME E DELL'ENERGIA - FORLINI, PRESIDENTE UNITALIA: "NON POSSIAMO PIU' DARE PER SCONTATA L'AUTOSUFFICIENZA..." - IN MEDIA IL POLLO E' CONSUMATO 2 VOLTE A SETTIMANA MA...-
CONTE, CHE FAI LO CACCI? TRAGICOMMEDIA NEL M5S, TUTTI I LUOGOTENENTI DI PEPPINIELLO (CHE TACE) PARLANO DI ESPULSIONE PER DI MAIO. C’È ATTESA PER IL CONSIGLIO NAZIONALE CHE CONTE HA CONVOCATO CON URGENZA PER OGGI. LA SCISSIONE E’ ORMAI CERTA. DI MAIO NON SI LASCERA’ BUTTARE FUORI, SARA’ LUI A ANDARSENE. MA CHI LO SEGUIRÀ? CASTELLI, BATTELLI, DI NICOLA SI SONO ESPOSTI IN QUESTI GIORNI. MA I FEDELISSIMI SONO TANTI: SPADAFORA, MACINA, D’UVA, NESCI…
POMPE ALLE STELLE – UN RINCARO INGIUSTIFICATO DI 32 CENTESIMI: NONOSTANTE IL TAGLIO SULLE ACCISE, IL PREZZO DELLA BENZINA TORNA AD AUMENTARE (E’ STABILMENTE SOPRA I DUE EURO CON UNA MEDIA NAZIONALE DI 2,069 AL LITRO) E PROVOCA UN SALASSO PER LE TASCHE DEGLI ITALIANI - LA PROTESTA DELLE ASSOCIAZIONI - SECONDO LA CGIA (ASSOCIAZIONI ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE), È NECESSARIO UN TETTO MASSIMO PER IL PREZZO…
CAFONALINO! – CHE CI FACEVANO MILLY CARLUCCI, ELISABETTA BELLONI E FRANCESCA VERDINI INSIEME IN CAMPIDOGLIO? ALLA CERIMONIA DEL PREMIO "ATENA DONNA 2022" TANTI VOLTI DELLA MEDICINA, DELLA CULTURA E DELLA POLITICA: LA DIRETTRICE DEL DIS HA CONSEGNATO IL RICONOSCIMENTO ALLA RETTRICE DELLA SAPIENZA, ANTONELLA POLIMENI, GIANNI LETTA HA PREMIATO IL PROFESSOR STANISLAO RIZZO, CHE SI È ANCHE CONFRONTATO CON GIULIO MAIRA E ANTONIO REBUZZI SULL’INTERAZIONE TRA ORGANI, RAGIONE E SENTIMENTI – LAURA MATTARELLA, ANNA FENDI, LUANA RAVEGNINI: TUTTI GLI OSPITI
SEMBRAVA AMORE E INVECE ERANO CORNA – RIHANNA HA SFANCULATO IL FIDANZATO ASAP ROCKY A POCHE SETTIMANE DAL PARTO: PARE CHE LA BOMBA NELLA COPPIA SIA ESPLOSA DOPO CHE LUI L’AVREBBE TRADITA CON LA DESIGNER AMINA MUADDI, AMICA IN COMUNE DELLA COPPIA – SOLO POCO TEMPO FA LUI SI SPERTICAVA IN DICHIARAZIONI D’AMORE: “QUANDO HAI TROVATO LA TUA PERSONA LO SAI, LEI VALE UN MILIONE DI PERSONE”. MA PARE CHE QUESTO NON GLI ABBIA IMPEDITO DI TENERSELO NELLE MUTANDE…
AVETE AVUTO IL COVID? CI SONO UNA BUONA E UNA CATTIVA NOTIZIA – SECONDO UNO STUDIO CINESE PUBBLICATO SU “LANCET”, OLTRE LA METÀ DI CHI HA CONTRATTO IL VIRUS IN FASE ACUTA ACCUSA ANCORA DISTURBI DOPO 24 MESI. MA NON DISPERATE: I SINTOMI VANNO GRADUALMENTE ATTENUANDOSI NEL TEMPO - I PROBLEMI PIÙ SPESSO SEGNALATI SONO STATI LA STANCHEZZA GENERALIZZATA, FIATO CORTO E I DISTURBI DEL SONNO AL QUALE SI AGGIUNGONO STATI D’ANSIA A DEPRESSIONE – MA ANCORA NON È CHIARO COSA SUCCEDERÀ CON L’ARRIVO DELLE…