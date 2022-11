8 nov 2022 19:38

POLLO AL PIOMBO – UNA DONNA È STATA ARRESTATA ALL'AEROPORTO DI FORT LAUDERDALE, IN FLORIDA, PER AVER NASCOSTO UNA PISTOLA CARICA IN UN POLLO CRUDO CHE AVEVA NEL BAGAGLIO – LA POLIZIA HA PUBBLICATO SUI SOCIAL ALCUNE FOTO DELL'ARMA INSERITA NEL VOLATILE, SPENNATO E PRONTO PER ESSERE CUCINATO – QUEST'ANNO SONO STATE SEQUESTRATE 700 ARMI AI CONTROLLI DI SICUREZZA DEGLI AEROPORTI DELLA FLORIDA