QUANDO LA PARTITA NON CONTA NULLA, RIUSCIAMO ANCHE A FARE GOL: L'ITALIA BATTE LA TURCHIA 2-3 CON DOPPIETTA DI RASPADORI NELLA SFIDA PIU’ UMILIANTE E INUTILE DELLA STORIA AZZURRA. PAPERISSIMA DI DONNARUMMA SUL GOL DI UNDER. ZANIOLO NON INCIDE – IL PORTOGALLO CON DUE RETI DI BRUNO FERNANDES SI PAPPA LA MODESTISSIMA MACEDONIA A CUI NON SIAMO RIUSCITI A FARE NEANCHE UNA RETE E VOLA IN QATAR INSIEME ALLA POLONIA CHE ELIMINA LA SVEZIA DI IBRA... - VIDEO