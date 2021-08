POLPO DI FULMINE – CRISTIANA LAURO REPLICA A LANGONE CHE SUL FOGLIO STRONCA I MENU’ CON NOMI IRONICI E “SPARA A ZERO SUI RISTORATORI ITALIANI, SOPRATTUTTO QUELLI STELLATI”: “MI HA FATTO RIDERE, MA NON SONO D’ACCORDO. E’ UN ARTICOLO PRETESTUOSO DOVE LA RISTORAZIONE ITALIANA VIENE DEFINITA DISASTROSA. BUONA PARTE DEL RESTO DEL MONDO CHE VIENE IN ITALIA ANCHE PER L’ALTA QUALITÀ E RICONOSCIUTA FAMA DELLA NOSTRA CUCINA, LA PENSA COME ME. SIAMO TUTTI PISQUANI?”

Cristiana Lauro per Dagospia

L’ opinionista e giornalista Camillo Langone (che qualcuno ha definito ironicamente nientologo) ha scritto su Il Foglio un articolo che mi ha fatto ridere , benché si tratti dell’ennesima scusa per sparare a zero sui ristoratori italiani, soprattutto quelli stellati. Il pretesto - per poi tirare in ballo addirittura la Bibbia e una nota lettera scritta diversi anni fa da San Paolo ai Romani - sono i menù con nomi ironici. In effetti anch’io non provo simpatia per il genere.

Quando apro una carta e leggo il nome di un piatto, mi interesso più agli ingredienti che ai giochi di parole. Però non ne faccio una malattia e credo che definire ridicolo il titolo di un lavoro (oltretutto creativo) sia decisamente irrispettoso e scortese. Il pezzo mi ha divertita perché l’ho preso laicamente e con ironia, tuttavia mi chiedo cosa giri a fare per i ristoranti Camillo Langone se gli stanno tutti sui coglioni.

L’articolo in effetti parla più di posizioni (opposizioni) politiche e antipatie personali. Ddl Zan Vs la lettera di San Paolo ai Romani. Ma cosa c’entra? Allora è tutta quanta una scusa per ribadire, ancora una volta, un pensiero incline all’omofobia (che non condivido e non mi coglie di sorpresa). In mezzo però ci infila un bel po’ di esempi, i nomi di diversi cuochi e ristoranti italiani noti in tutto il mondo, roba di cui andrei fiero al posto suo! E’ un articolo pretestuoso dove la ristorazione italiana viene definita disastrosa. Non sono d’accordo e buona parte del resto del mondo che viene in Italia anche per l’alta qualità e riconosciuta fama della nostra cucina, la pensa come me. Siamo tutti pisquani?

