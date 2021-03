POLTRONE GIREVOLI - L'AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI AFFIDA UNA CONSULENZA DA 4,2 MILIONI DI EURO A "ERNST & YOUNG" - DOV'E' LA STRANEZZA? LA PRESIDENTE DELL'AGENZIA, LUCIA ABBINANTE, 33ENNE CON STIPENDIO ANNUALE DA 317 MILA EURO LORDI, FINO A POCO TEMPO FA LAVORAVA INFATTI PROPRIO PER ERNST & YOUNG. A NOMINARLA CI HA PENSATO L'EX MINISTRO DELLO SPORT, SPADAFORA…

Estratto dell'articolo di Stefano Vergine per il "Fatto quotidiano"

L'ultimo appalto milionario porta la data di venerdì 5 marzo 2021. Quel giorno il gigante mondiale della consulenza Ernst & Young - un fatturato di 37,3 miliardi di dollari - ha ricevuto una bella notizia dall' Italia. Una delle sue controllate, EY Advisory Spa, si è aggiudicata la gara numero 7841608: un contratto di consulenza affidatole dalla Agenzia Nazionale per i Giovani, l'ente governativo che gestisce in Italia i programmi europei di istruzione giovanile come l'Erasmus.

E proprio di questo si dovrà occupare Ernst & Young, una delle cosiddette Big Four della consulenza insieme a Deloitte, Pwc e Kpmg: aiutare l'istituzione italiana nella "gestione e attuazione dei programmi Erasmus+/Youth in action, European solidarity corps, degli analoghi programmi europei per i giovani del settennato 2021-2027 e delle iniziative proprie dell' Agenzia nazionale per i giovani", si legge nel bando. Il tutto per un valore stimato dall' ente pubblico in 4,2 milioni di euro Iva esclusa. Fin qui niente di strano.

[…] L'appalto assegnato lo scorso 5 marzo ad Ernst & Young ha una particolarità. È il nome della dirigente al vertice dell'ente statale che ha affidato l'incarico alla multinazionale britannica: Lucia Abbinante. Barese, 33 anni, esperta di educazione, la direttrice generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani fino a poco tempo fa lavorava infatti proprio per Ernst & Young.

[…] Il fatto di aver affidato un contratto milionario all' azienda che fino a poco tempo fa le pagava lo stipendio deve avere però creato qualche imbarazzo alla stessa Abbinante. Lo suggerisce quello che c' è scritto sul sito internet della Agenzia Nazionale per i Giovani o, per essere più precisi, quello che non c'è più scritto. […] Di tutte le esperienze citate sulla pagina web ora attiva sul sito dell'Agenzia ne manca una. Proprio quella in Ernst & Young, dove Abbinante ha lavorato a partire dal luglio del 2018 come consulente. […]