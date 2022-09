POLVERE SEI E POLVERE SNIFFERAI - A NAPOLI TROVATI 105 CHILI DI COCAINA A CASA DI UN 51 INCENSURATO! - I CARABINIERI INSIEME ALLE UNITÀ CINOFILE ENTRANO NELLA VILLETTA DI GRICIGNANO DI AVERSA DOVE L'UOMO ABITA CON LA MOGLIE - NEL GARAGE I MILITARI HANNO NOTATO UNA LAVASTOVIGLIE ANCORA IMBALLATA: AL SUO INTERNO SONO STATI RITROVATI 50 PACCHI DI COCAINA - SOTTO UNA BOTOLA NEL VANO SCALE DELLA VILLA, ANCORA ALTRA DROGA ANCORA DA "TAGLIARE" - LA COCA SUL MERCATO AVREBBE FRUTTATO CIRCA 8 MILIONI DI EURO…

(ANSA) - Blitz anti-droga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, 105 chili di cocaina sequestrati. A finire in manette un 51enne incensurato di Sant'Antimo. I carabinieri insieme alle unità cinofile entrano nella villetta di Gricignano di Aversa dove l'uomo abita con la moglie. Nel garage i militari hanno notato una lavastoviglie ancora imballata: al suo interno sono stati ritrovati 50 pacchi di cocaina. Le ricerche non sono terminate e poco dopo, sotto una botola nel vano scale della villa, ancora altra droga: 40 pacchi della stessa sostanza. In totale 105 chili di cocaina pura, ancora da "tagliare". La droga sul mercato avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro. L'arrestato ora è in carcere.

