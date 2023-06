POLVERE SIAMO E DI POLVERE MORIREMO – A ROMA, NEL QUARTIERE SAN BASILIO, UN 69ENNE AFFETTO DA DEMENZA SENILE È MORTO PER AVER INGOIATO PER SBAGLIO UNA BUSTINA DI COCAINA CHE PENSAVA FOSSE ZUCCHERO – L'UOMO HA TROVATO LA DROGA IN CASA, NEL BORSELLO DI UN AMICO DEL FIGLIO CHE, ALL'ARRIVO DELLA POLIZIA, HA PROVATO A SCAPPARE. IL 28ENNE, FERMATO POCO DOPO, È ACCUSATO DI CESSIONE DI STUPEFACENTI. MENTRE IL FIGLIO DELLA VITTIMA...

Estratto dell’articolo di Camilla Mozzetti per “Il Messaggero - edizione Roma”

Ha trovato quella bustina che sembrava quasi una caramella da scartare. Così l'ha presa e senza pensarci l'ha ingoiata. Non era zucchero ma cocaina e quella dose gli è costata la vita. Si è consumata così venerdì una tragedia nel cuore di Torraccia, non molto distante dalla strada dove il giorno prima è stata uccisa Pierpaola Romano, la poliziotta di 58 anni in forza all'ispettorato della Camera.

A morire un uomo di sessantanove anni, S. T., affetto da demenza senile che per sbaglio e inconsapevolmente ha preso dal marsupio lasciato aperto da un amico del figlio, loro ospite in casa, quella dose che lo ha ucciso.

Per il 69enne purtroppo, nonostante l'immediato arrivo dei soccorsi, non c'è stato nulla da fare, probabilmente la cocaina gli ha scatenato un arresto cardiaco considerate anche le sue condizioni di salute.

Nel ricostruire la dinamica, la polizia ha accertato come l'uomo avesse preso la droga dal marsupio di un amico del figlio che in quel momento non era in casa. Il ragazzo era in un'altra stanza e non si è accorto di nulla fino a che, passeggiando per casa, non si è trovato di fronte all'uomo che si stava sentendo male. Riverso per terra non rispondeva più.

Nell'immediato non ha capito cosa gli fosse successo poi ha visto il marsupio aperto e, consapevole della droga contenuta all'interno, ha capito. La dose infatti era sparita. Nel mentre stava rincasando il figlio della vittima che ha dato l'allarme mentre l'amico, afferrando il marsupio, ha provato a scappare. La polizia lo ha trovato non molto distante dall'abitazione.

Si tratta di un italiano di 28 anni che è stato denunciato a piede libero per cessione di stupefacenti. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre il figlio è sotto choc. Nel suo passato non ci sono precedenti, apparentemente non sapeva che l'amico avesse con sé della droga.

Era uscito venerdì pomeriggio per delle commissioni certo di non lasciare il padre, malato, da solo. Quando è tornato si è trovato di fronte la tragedia senza poter fare nulla. Il suo amico, che pure era stato ospitato in casa, invece di prestare soccorso ha provato a fuggire. Quando la polizia lo ha fermato, avrebbe detto di non essersi accorto di quanto era accaduto e che quella droga, riposta nel marsupio, era per uso personale[…]

