Estratto dell’articolo di Marco Carta per “la Repubblica – cronaca di Roma”

Cocaina in curva Sud, 47 dosi pronte per essere spacciate fra gli ultras della Roma. I poliziotti del commissariato Prati, diretti dal dottor Alessandro Gullo, hanno trovato la droga fra gli indumenti intimi di un tifoso giallorosso di 44 anni, poco prima dell’incontro di Europa League tra Roma e Milan. Emanuele Salvati è stato fermato davanti all’ingresso della curva Sud, dagli agenti che stavano facendo i controlli ai tornelli.

E nel corso della perquisizione è spuntata fuori la droga, circa 15 grammi di cocaina, già divisi in buste da 3 grammi. L’uomo, che ha numerosi precedenti per spaccio, è considerato vicino alla galassia ultras giallorossa, anche se non appartiene ad alcun gruppo organizzato.

[...] Il 44enne, alla vista dei poliziotti, si è mostrato subito insofferente e nervoso. Ma soprattutto è stato tradito da un evidente rigonfiamento sui jeans, all’altezza del fondo schiena, impossibile da non notare. Di fronte alla prima richiesta di spiegazioni, Salvati si è infilato le mani nei pantaloni e ha consegnato spontaneamente una bustina nera.

Quando però i poliziotti hanno cercato di portarlo nel posto di polizia all’interno dello stadio, ha provato a divincolarsi, mettendo in atto una mossa della disperazione. Salvati si è gettato in terra e ha iniziato a urlare per cercare di attirare l’attenzione degli altri ultras del tifo organizzato che nel frattempo stavano entrando in curva Sud.

Nessuno di loro è corso in aiuto del tifoso pusher che, una volta calmato, è stato sottoposto a un’altra perquisizione. È qui che sarebbe stato trovato il resto della droga che Salvati aveva abilmente occultato sul suo corpo: tre buste nere termosaldate nascoste all’interno degli slip.

L’ipotesi degli investigatori è che Salvati, vicino all’area ultras giallorossa, volesse vendere la droga agli altri tifosi. Ieri il giudice ha disposto l’obbligo di dimora a Roma, con il divieto di uscire dall’abitazione dalle 19 fino al mattino seguente. [...]

