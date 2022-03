28 mar 2022 11:27

POLVERIERA BALCANICA – ALTA TENSIONE TRA SERBIA E KOSOVO A POCHI GIORNI DAL VOTO DEL TRE APRILE NEGATO AI SERBI DEL KOSOVO CHE PER VOTARE DOVRANNO RECARSI IN 4 LOCALITÀ DEL SUD DELLA SERBIA - SECONDO PRISTINA È INAMMISSIBILE ORGANIZZARE IN KOSOVO, PAESE SOVRANO E INDIPENDENTE, ELEZIONI DI UNO STATO STRANIERO QUALE È LA SERBIA. MA BELGRADO NON RICONOSCE L'INDIPENDENZA DEL KOSOVO, CONSIDERATO ANCORA PARTE DEL PROPRIO TERRITORIO – E LA SERBIA MUOVE I MEZZI MILITARI AL CONFINE: SOLO UN'ESERCITAZIONE? - VIDEO