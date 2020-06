POLVERIERA MONDRAGONE – MATTEO SALVINI COSTRETTO DAI MANIFESTANTI A RINUNCIARE AL COMIZIO DI FRONTE ALLE CASE POPOLARI "EX CIRIO" – URLA, BOTTIGLIE E UOVA, LUI PROMETTE: "PREFERISCONO LA CAMORRA AL CAMBIAMENTO. TANTO POI RITORNO..." – LA POLIZIA CARICA CON I MANGANELLI - VIDEO

(LaPresse) È scoppiato il caos a Mondragone al'arrivo di Matteo Salvini per il comizio in programma all'ingresso delle case Ex Cirio. I manifestanti hanno avuto il sopravvento, coprendo la voce di Salvini con i cori e lanciando bottiglie, di plastica, contro il leader della Lega. Cariche di alleggerimento della polizia per allontanare i manifestanti da Salvini. Il comizio è stato interrotto.

